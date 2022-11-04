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- Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı
DEAŞ’a yönelik düzenlenen terör operasyonunda örgütün Iraklı bomba uzmanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
- 04.11.2022 - 17:17
Terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından TEM Daire Başkanlığı ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Irak uyruklu DEAŞ'ın bomba uzmanının ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.
3 şüpheli yakalandı
Polis, şahısla irtibatlı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete getirdi.
Bomba düzenekleri ele geçirildi
İkamette yapılan aramada çok miktarda el yapımı patlayıcı malzemeleri ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.
Zanlılar adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgularında örgütle bağlantılarını itiraf eden zanlılar, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.