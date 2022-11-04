Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı

DEAŞ’a yönelik düzenlenen terör operasyonunda örgütün Iraklı bomba uzmanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından TEM Daire Başkanlığı ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Irak uyruklu DEAŞ'ın bomba uzmanının ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

3 şüpheli yakalandı

Polis, şahısla irtibatlı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete getirdi.

Bomba düzenekleri ele geçirildi

İkamette yapılan aramada çok miktarda el yapımı patlayıcı malzemeleri ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgularında örgütle bağlantılarını itiraf eden zanlılar, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.