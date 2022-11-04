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    Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı

    DEAŞ’a yönelik düzenlenen terör operasyonunda örgütün Iraklı bomba uzmanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
    • 04.11.2022 - 17:17
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    Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 gözaltı

    Terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

    Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından TEM Daire Başkanlığı ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Irak uyruklu DEAŞ'ın bomba uzmanının ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    3 şüpheli yakalandı

    Polis, şahısla irtibatlı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete getirdi.

    Yalova da DEAŞ a yönelik operasyon: 4 gözaltı #1

    Bomba düzenekleri ele geçirildi

    İkamette yapılan aramada çok miktarda el yapımı patlayıcı malzemeleri ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.

    Zanlılar adliyeye sevk edildi

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgularında örgütle bağlantılarını itiraf eden zanlılar, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

    Yalova da DEAŞ a yönelik operasyon: 4 gözaltı #2

    Yalova da DEAŞ a yönelik operasyon: 4 gözaltı #3

    Yalova da DEAŞ a yönelik operasyon: 4 gözaltı #4

    Yalova da DEAŞ a yönelik operasyon: 4 gözaltı #5


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