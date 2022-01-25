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    Yalova'da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor

    Tavşanlı Feribot İskelesi'ni kullanarak İstanbul'a geçmek isteyenler, sefer iptalleri nedeniyle araç kuyruklarına neden oldu. Bekleyen araçlardaki sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 16:44
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    Yalova'da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor

    Yalova-İzmit, Yalova-Bursa siyah yolları ile Osmangazi Köprüsü’nden geçişine ruhsat verilmeyen tır, kamyon, kamyonet ve kış lastiği olmayan binek araçlar, jandarma ve polis ekipleri tarafından dinlenme tesisleri gibi müsait alanlara yönlendiriliyor.

    GEÇİŞ İZNİ OLMAYAN SÜRÜCÜLERE KUMANYA DAĞITILDI

    Tesis ve müsait alanlarda tutulan araçlardaki sürücü ve yolcuların mağdur olmaması için de belediye ve kaymakamlıklar tarafından kumanyalar dağıtıldı.

    Dinlenme tesisinde bekleyen sürücüler, yola çıkma izni verilinceye kadar tesislerde kalacaklarını belirterek, belediyenin yaptığı hizmet için teşekkür etti.

    İPTAL OLAN FERİBOT SEFERLERİ KUYRUK OLUŞTURDU

    Öte yandan, Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi’ni kullanarak İstanbul’a geçmek isteyenler, sefer iptalleri nedeniyle vasıta kuyruklarına sebep oldu.

    Bölgede vazife yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de feribot iskelesi önünde denetimlerini sürdürüyor.

    Yalova da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor #1

    Yalova da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor #2

    Yalova da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor #3


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