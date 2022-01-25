Yalova'da geçiş izni olmayan araçlara kumanya dağıtımı yapılıyor

Tavşanlı Feribot İskelesi'ni kullanarak İstanbul'a geçmek isteyenler, sefer iptalleri nedeniyle araç kuyruklarına neden oldu. Bekleyen araçlardaki sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.

Yalova-İzmit, Yalova-Bursa siyah yolları ile Osmangazi Köprüsü’nden geçişine ruhsat verilmeyen tır, kamyon, kamyonet ve kış lastiği olmayan binek araçlar, jandarma ve polis ekipleri tarafından dinlenme tesisleri gibi müsait alanlara yönlendiriliyor.

GEÇİŞ İZNİ OLMAYAN SÜRÜCÜLERE KUMANYA DAĞITILDI

Tesis ve müsait alanlarda tutulan araçlardaki sürücü ve yolcuların mağdur olmaması için de belediye ve kaymakamlıklar tarafından kumanyalar dağıtıldı.

Dinlenme tesisinde bekleyen sürücüler, yola çıkma izni verilinceye kadar tesislerde kalacaklarını belirterek, belediyenin yaptığı hizmet için teşekkür etti.

İPTAL OLAN FERİBOT SEFERLERİ KUYRUK OLUŞTURDU

Öte yandan, Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi’ni kullanarak İstanbul’a geçmek isteyenler, sefer iptalleri nedeniyle vasıta kuyruklarına sebep oldu.

Bölgede vazife yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de feribot iskelesi önünde denetimlerini sürdürüyor.