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    Yalova'da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi

    Tavşanlı ilçesinde karşıdan karşıya geçen 80 yaşındaki vatandaş, geri gelen kamyonet tarafından ezildi. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 00:28
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    Yalova'da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi

    Yalova'nın Tavşanlı ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Dün gündüz saatlerinde 80 yaşındaki Nusret Tosun karşıdan karşıya geçerken, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gerçekleşen kaza sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve kırık tespit edilen Tosun, apar topar hastaneye kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

    Meydana gelen kaza sonrası sürücü polis merkezine götürüldü. İfadesinde Tosun'u görmediğini söyleyen sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Yalova'da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi VİDEO

    Yalova da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi #1

    Yalova da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi #2

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