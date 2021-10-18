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- Yalova'da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi
Yalova'da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi
Tavşanlı ilçesinde karşıdan karşıya geçen 80 yaşındaki vatandaş, geri gelen kamyonet tarafından ezildi. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 00:09
- Güncelleme : 18.10.2021 - 00:28
Yalova'nın Tavşanlı ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.
Dün gündüz saatlerinde 80 yaşındaki Nusret Tosun karşıdan karşıya geçerken, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gerçekleşen kaza sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve kırık tespit edilen Tosun, apar topar hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Meydana gelen kaza sonrası sürücü polis merkezine götürüldü. İfadesinde Tosun'u görmediğini söyleyen sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yalova'da geri giden kamyonet, 80 yaşındaki vatandaşı ezdi VİDEO