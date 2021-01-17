Yalova'da kamp yaparken mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle karavanlarıyla mahsur kalan 20 kişinin yardımına, AFAD ekipleri ve köy halkı yetişti.

Yalova'nın Güneyköy köyü yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde, kamp yapan 20 kişi kar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile Güneyköy'deki vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye gitti.

4 SAATİN SONUNDA KURTARILDILAR

AFAD İl Müdürlüğü'ne ait paletli araçla bölgeye ulaşan ekipler, 20 kişiyi alarak köye getirdi. Köy Muhtarı Hacı Murat Erhan, mahsur kalanların kendilerine ulaşıp yardım çağrısında bulunduğunu söyledi.

Köy sakinleri olarak AFAD ekipleriyle bu kişilere ulaştıklarını belirten Erhan, "Yaklaşık 4 saatlik mücadele sonrası AFAD ile mahsur kalanları bulundukları mevkiden alıp köy merkezine getirdik." dedi.