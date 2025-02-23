Yalova'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

DHA
Yalova'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak isteyenler, kentin yüksek kesimlerine akın etti.
Zaman zaman şiddeti artan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
EKİPLER YARDIMA KOŞTU
AFAD Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma, sivil toplum kuruluşları ve jandarma ekipleri mahsur kalanların yardımına yetişti.
26 KİŞİ KURTARILDI
Merkeze bağlı Elmalık, Sugören köyleri ile Höyüktepe, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi, Delmece Yaylası ve Kurtköy'den gelen 6 farklı ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 26 kişiyi kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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