Yalova'da müsilaj temizliği 169 metreküpe ulaştı

Yalova'da müsilaj temizliği tüm hızıyla devam ederken, bugün 169 metreküp deniz salyası toplandı

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj sorunundan kurtulmak için, çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar, büyük oranda sonuç vermeye başladı.

Denizlerden toplanan metreküp miktarları açıklanırken, Yalova'da yapılan temizliğin miktarı belli oldu.

169 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Yalova’da Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde, müsilaj temizlik çalışması devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bugün Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı’nda çalışma başlatıldı.

Barınak çevresinde yapılan çalışmada 20 metreküp müsilaj temizlendi.

Bunun yanı sıra Yalova kıyılarında gemiyle 80 metreküp, Aksa Fabrikası açıklarında 14 metreküp, Taşkörpü Belediyesi tarafından ise 55 metreküp müsilaj toplandı.

Bugün toplam 169 metreküp temizlenen Yalova’da, çalışmaların devam edeceği bildirildi.



