İHA

Başıboş köpek sorununa çözüm bulunamıyor..

Tüm düzenlemelere rağmen çözülemeyen köpek sorununda özellikle çocuklar tehlike altında.

Son başıboş köpek vahşeti ise, Sivas ve Yalova'da yaşandı.

KÜÇÜK ÇOCUK OKULDAN ÇIKIP SERVİSE BİNERKEN SALDIRDILAR

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde 10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıkarak servise gitmek istedi.

4’ncü sınıf öğrencisi, yolda yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KORKU VE PANİKLE YERE DÜŞTÜ

Korku ve panikle yere düşen çocuğun etrafını sokak köpekleri sardı.

Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırdı. Korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR AY ÖNCE ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLARDI, AYNISI MI OLMASI LAZIM?"

Köpeklerin saldırdığı öğrencinin babası Esat Kılıç, şöyle dedi:

Bugün sabah ilçemizde çocuğuma köpekler saldırdı. Sadece benim çocuğum da değil, komşularımızın çocuklarıyla beraber 6-7 çocuk vardı. 8 köpek çocukları kovalamış, benim çocuğumu düşürüp ezmişler. Çocuğumun pantolonu geniş olduğu için ısıramamış. O sırada çevredeki komşuların bağırmasıyla köpekler geri kaçıyor. Eğer onlar orada olmasaydı daha feci olaylar olabilirdi. Sokak köpekleri hususunda yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz. Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ PARAMPARÇA ETTİLER

Bir diğer skandal olay ise Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki bir sitede meydana geldi..

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki bir sitede yaşayan uzman fizyoterapist Erhan Akça, geçtiğimiz cumartesi günü otomobilini oturduğu binanın önüne çekti.

Daha sonra evine giden Akça, sabah otomobilinin başına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şok uğradı. Binanın önünde otomobilini parçalanmış şekilde bulan Akça, aracını köpeklerin bu hale getirdiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

"DAHA SONRA DETAYLI ŞEKİLDE BAKTIĞIMDA ÇOK CİDDİ DİŞ, KAN İZLERİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜM KAPORTADA"

Sokak köpekleri Akça'nın aracının yanı sıra aynı marka ve modeldeki başka bir otomobili daha parçaladı.

Yaşadığı olayı anlatan Akça, şöyle dedi:

Cumartesi günü 22.00-22.30 civarı evimin önüne aracımı park ettim. Ondan sonra yukarı çıktım uyudum. Pazar sabahı da gezmeyi düşünüyordum. Sabah aşağı indiğimde arabamın etrafında bir kalabalık vardı. Ne olduğunu anlamadım. aşağıya indim, bir baktım ki, benim arabada bayağı ciddi bir hasar var. Kaputu, ön çamurlukları parçalanmış ne olduğunu anlamadım.



Arkamda başka bir araba daha vardı. Aynı model, aynı marka bir araba. Onda da aynı hasarlar olduğunu gördüm. Oradaki arkadaşlarım, komşularımın söylediği köpeklerin saldırısı olduğu. Daha sonra detaylı şekilde baktığım çok ciddi diş, kan izlerinin olduğunu gördüm kaportada. Maalesef böyle bir durum yaşadım şok oldum. Nasıl böyle bir şey olabilir, köpekler nasıl böyle bir duruma gelebilir.

"SAHİBİ AĞLAMIŞ BAYAĞI ARABANIN BAŞINDA"

2 hafta önce de başka bir arabanın aynı problemi yaşadığını gördüm. O çok daha lüks ve yeni bir arabaymış. Sahibi ağlamış bayağı arabanın başında.

100 BİN LİRALIK MASRAF OLUŞTUĞUNU BELİRTTİ

Otomobilini servise veren Erhan Akça, aracında ortalama 100 bin liralık bir hasarın oluştuğunu ve değer kaybına uğradığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Sokak köpeklerinin sorumluluğu bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı ve valiliğin üzerine basa basa emir verdiği üzere belediyelerdedir. Jandarma geldi, arabayla ilgili tutanak tuttu. Diş izlerinin olduğu, bunun köpek saldırısı olduğu, orada şahitlerin olduğuna dair tutanak tutuldu. Belediye başkanıyla görüştük, bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. İki taraf da zarar görmeden çözmeye çalışıyoruz ama nasıl olacak süreci bilmiyoruz. Mahkemeye gidecek gibi duruyor.

Akça, belediyelerin zararı ödediğine dair emsal mahkeme kararlarının da olduğunu ifade etti.

"BAŞKA BİR İNSAN GEÇSEYDİ HÜCRESİNİ BIRAKMAZLARDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşadığı bölgede köpeklerin büyük sorun oluşturduğunu anlatan Akça, şöyle konuştu:

Orada başka insanın olmaması da büyük bir şans. Kaportada ciddi kan izleri var. Ağızları parçalanmasına rağmen o köpekler arabayı parçalamaya devam etmişler. Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı diye düşünüyorum. Ben de hayvanseverim, evde kedim var ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Bunların ıslah edilmesi, toplanması lazım. Şunu demiyorum ki toplayın katledin. Bunları barınak kurup bir yere koymak da zor bir iş olmasa gerek belediyeler için. Benim oturduğum mahallede çok ciddi sokak köpeği sorunu var, insanlara da saldırıyorlar.

Bir bakıma da komik bir olay yaşadığını sözlerine ekleyen Akça, "Biraz gülünç bir olay oldu. Geçmiş olsun diye arayanların arkadan bir kıkırdama seslerini duyuyorum" dedi.