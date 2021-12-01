Yalova'da su almaya başlayan gemiden 21 personel tahliye edildi

Altınova Tersaneler Bölgesinde su alan gemiden, batma tehlikesi nedeniyle 21 personel tahliye edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ise açıklamada bulundu.

Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde, su almaya başlayan gemiden 21 personel tahliye edildi.

GEMİNİN BATMA TEHLİKESİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Altınova Tersaneler Bölgesinde kurulu bulunan Hatsan Tersanesi'nde bağlı bulunan 'Ahmet Önel' adlı geminin su almaya başladığı ve batma tehlikesi olduğu bildirilmesi üzerine Bakanlığımızca gerekli koordinasyon sağlanmış, 21 personelin tahliyesi sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.