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    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali

    Kırmızı ve kahverengi tonlarında, uzun kollu zehirli denizanası tespit edildi. Denizanasıyla temas halinde, sirke ve tuzlu suyla müdahale edip, sağlık kuruluşuna gidilmesi aktarıldı.
    • 09.06.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 15:40
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    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali

    Yalova sahil kesiminde, zehirli denizanası alarmı verildi.

    Uzun kollara sahip zehirli bir tür olarak bilinen pusula denizanası, ekipler tarafından tespit edildi.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pusula denizanalarının kent merkezi, Altınova ve Çınarcık ilçeleri ile Esenköy beldesinde görüldüğü bildirildi.

    "Denizanasıyla temas halinde, tatlı su kullanılmamalı"

    Genellikle sıcak iklimlerde rastlanan türün, son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde de görüldüğü duyurulan açıklamada, "Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir." ifadesine yer verildi.

    Yalova da zehirli pusula denizanası sinyali #1

    Denizanasının, kendisini savunmak için salgısı bulunuyor

    Açıklamada, pusula denizanasının, kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için salgılarının olduğu kaydedildi.

    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali VİDEO

    Alerjisi olanlar dikkat

    Bu salgıya temas edildiğinde, içindeki kapsüllerin patlamasıyla deride lezyonlara yol açtığı, kızarıklık, kaşıntı, yanma olabildiği aktarılan açıklamada, "Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir." uyarısında bulunuldu.

    Yalova da zehirli pusula denizanası sinyali #2

    Yalova da zehirli pusula denizanası sinyali #3

    Yalova da zehirli pusula denizanası sinyali #4


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