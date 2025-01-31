AA

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda, geçtiğimiz günlerde köpüklenme yaşandı.

Bunun üzerine kentte su kesintisi uygulandı.

4 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.

İLK ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

İlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir.

"SONUÇLAR AÇIKLANANA KADAR SUYUN GIDA HAZIRLIĞINDA KULLANILMAMASI GEREKMEKTEDİR"