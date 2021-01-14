Yalovalı Zeliha Nine, ördüğü çorapları Mehmetçik'e gönderdi

Salgın döneminde örmeye başladığı 115 çift çorabı kışın çetin geçtiği bölgelerdeki Mehmetçik'e gönderen Zeliha Nine, evinde ziyaret edildi.

Yalova’da yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas, Mehmetçikler için 115 çift çorap örüp, bir de mektup yazdı.

Zeliha Barlas'ın oğlu Cafer Barlas ise durumu Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) iletti.

"AYAKLARINIZ ÜŞÜMESİN"

Zeliha Nine mektubunda, “Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazı çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin.” ifadelerini kullandı.

Yalova'da Zeliha Nine'nin ördüğü yün çoraplar Mehmetçik'in içini ısıttı

MSB'DEN ZİYARET

Zeliha Nine'nin bu iyiliği ise karşılıksız kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Erkan Yasan başkanlığındaki heyet, Zeliha Nine'yi evinde ziyaret etti.

Gösterdiği davranış nedeniyle Barlas'a teşekkür eden Yasan, Zeliha Nine'ye "Ordu Millet El Ele" yazılı Türk bayrağı hediye etti.

ÇORAPLARI TESLİM ETTİ

Bayrağı öpüp alnına koyan Barlas ise ördüğü yün çorapları Mehmetçik'e verilmek üzere Yasan'a teslim etti.

Zeliha Nine'ye komutanlarının selamını da ileten Yasan, "Bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması için en değerli varlıklarını vatan uğruna şehit veren Türk anneleri ve kahraman kadınlarımızın gösterdiği ordu millet dayanışmasının güzel bir örneği olan bu hediyeleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Vatani görevini yapan Mehmetçiklerimize ileteceğimiz manevi değeri çok yüksek olan bu hediyelerinizi Türk Silahlı Kuvvetleri adına ellerinizden teslim alıyorum. Şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Zeliha Nine, çorapları teslim alan Yasan ve beraberindeki heyeti evinin kapısına kadar çıkarak uğurladı.

MSB: ZELİHA NİNE'MİZİN HAYIR DUASINI ALDIK

MSB ise ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakanlık, paylaşımda "El emeği, göz nuru 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize hediye eden 117 yaşındaki Zeliha Ninemizi Yalova’daki evinde ziyaret ettik, hayır duasını aldık. Zeliha Ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verdi.