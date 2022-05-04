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    Yalova'ya şehit ateşi düştü

    Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evi bayraklarla donatıldı.
    • 04.05.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 11:48
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    Yalova'ya şehit ateşi düştü

    Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki askerlerimize yönelik PKK'lı teröristler füzeli saldırı düzenledi.

    Saldırıda Teğmen Talha Bahadır şehit düştü.

    Saldırının ardından ateş altına alınan PKK hedeflerinde 24 terörist öldürüldü.

    Kanı yerde kalmayan şehidin şehadet haberi Yalova'ya ulaştı.

    Şehit evi bayraklarla donatıldı

    Sabah saatlerinde acı haberin ulaştığı ilçede, belediye ve vatandaşlar tarafından sokak ve şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı.

    İlçeye bağlı Sultaniye Mahallesinde ikamet eden aileyi yakınları yalnız bırakmadı.

    Yeğeninin 4 ay önce Suriye'ye gittiğini anlatan amca İbrahim Bahadır, Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.,

    Yalova'ya şehit ateşi düştü ViDEO

    Yalova ya şehit ateşi düştü #1

    "Allah ordumuza zeval vermesin"

    Terör örgütünün son çırpınışlarını yaptığını ifade eden Bahadır, "Biz ordusu millet olan bir devletiz. Çünkü hepimiz askeriz. Cenab-ı Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Türkiye düşmanları şunu hiçbir zaman unutmasın, kesinlikle başarılı olamayacaklardır. Allah ordumuza zeval vermesin." diye konuştu.

    AA'nın aktardığı bilgide, Şehit Teğmen Bahadır'ın, ailenin isteği üzerine Sultaniye Merkez Caminde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sultaniye Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

    Yalova ya şehit ateşi düştü #2

    Yalova ya şehit ateşi düştü #3


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