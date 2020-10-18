Yanan orman alanlarının yarısından fazlası ağaçlandırıldı

Geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören 11 bin 332 hektarlık alan bölgedeki bitki yapısı bozulmadan, çeşitli rehabilitasyon ve onarım çalışmaları yapılarak 6 bin 200 hektarı ağaçlandırıldı.

Türkiye'nin son yıllarda kanayan yarası orman yangınları...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele ve tahrip olan alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilitasyon olmak üzere 3 stratejilerinin olduğunu belirten Karacabey, birinci aşamada eğitim ve bilinçlendirme ile teknik çalışmaların ön planda tutulduğunu söyledi.

Karacabey, teknik çalışmalar çerçevesinde, yerleşim yeriyle ormanlar veya tarım arazileri arasında yanmaya dayanıklı ağaç türlerinden şeritler oluşturularak, yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalıştıklarını, ormanların yanıcı madde yükünü azaltmak için de yol kenarlarındaki eğimli alanların temizlendiğini dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadelede başarıyı getiren en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale olduğunu vurgulayan Karacabey, bu kapsamda ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ve insansız hava araçlarıyla izleme çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

Karacabey, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışmalarla oluşturulan "Elektronik Yangın Risk Haritası"nın saatlik bazda oluşabilecek yangınlara karşı yetkilileri uyardığı bilgisini vererek, ihbar anında alanlara müdahalede bulunmak için de 1140 noktada konuşlanmış ekiplerin bulunduğunu ifade etti.

ANAYASAL GÜVENCE ALTINDA

Yanan orman arazilerinin tamamının eski haline getirildiğini, farklı hiçbir amaçla kullanılmadığını vurgulayan Karacabey, bunun aksine ortaya atılan hiçbir iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Karacabey, yanan orman alanlarının aynı yıl içinde temizlendiğini ve fidan dikmeye uygun hale getirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yanan orman alanları aynı yıl içinde temizleniyor, fidan dikmeye uygun hale getiriliyor. Söz konusu alanların hiçbirinin ticari amaç için kullanılması mümkün değildir. Bu konu, Anayasa'nın 169'uncu maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir.' ibaresiyle güvence altıdadır. Yangınlar sonucu tahrip olan alanlarda, Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi kapsamında bölgedeki bitki yapısını bozmadan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor."





Yanan alanlarda yapılan fidan dikme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Karacabey, "Geçen yıl yanan 11 bin 332 hektar alanın 6 bin 200 hektarı aynı yıl içinde ağaçlandırıldı, 1087 hektardaki çalışmalar da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ağaçlandırılmaya konu edilmeyen 4 bin 46 hektar alan ise örtü yangını olması ve mevcut ağaçların zarar görmemesi nedeniyle müdahale gerektirmiyor. Bu yıl yangın nedeniyle zarar gören alanlarda da çalışmalar aralıksız devam ediyor." dedi.

HATAY İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 Eylül'de çıkan ve 93 saatte kontrol altına alınabilen orman yangının izlerinin silinmeye başlandığına dikkati çeken Karacabey, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Karaçay Orman İşletme Şefliği sınırları içindeki alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Karacabey, söz konusu alanda ilk olarak yanık ağaçların civar köylerde yaşayan vatandaşlarca kurulan ekiplerce kesilerek sahadan uzaklaştırıldığını dile getirerek, "Artıkları temizlenen sahada ekskavatörler ile toprak işleme çalışmaları yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahanın fidan dikim zamanına yetişmesi için gayretle çalışıyor." diye konuştu.