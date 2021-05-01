Ülkemizdeki zarar gören ormanlar, ağaçlandırma çalışmalarıyla eski görüntüsüne geri kavuşuyor.

Türkiye'de yaşanan orman yangınları birçok bölgeyi tahrip ederken, yangınla mücadele kapsamında küle dönen alanlar yeniden ağaçlandırılıyor.

Binlerce personel, yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için büyük mücadele veriyor.

Tek tek tespit edilerek temizlenen alanlar eski görünümünü kazanarak, adeta küllerinden doğuyor.

Yanan ormanlar yeniden yeşeriyor