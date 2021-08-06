Yangın bölgelerinde vergi ödeme süreleri ertelendi

Orman yangınlarından etkilenen yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi.

Birçok noktada etkili olan orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile alevlerin ilerleyişinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangın bölgelerinde ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

Birçok bölgede alevler vatandaşların evlerine sıçradı.

Evler, arabalar ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangın tehlikesi altında olan bölgelerdeki vatandaşlar evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan etti.

BEYANNAME VERME VE VERGİ ÖDEME SÜRELERİ ERTELENDİ

Orman yangınlarından etkilenen bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi.

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLER

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 28 Temmuz'dan itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından, Osmaniye'nin Kadirli ve merkez, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesinin uygun bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Bu yerlerde yangının başlangıç tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ile 1 Kasım (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek.

2021 MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, söz konusu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, yangın tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi uzatıldı.

BEYANNAME VE BİLDİRİMLER İÇİN SON TARİH 16 KASIM

Açıklamaya göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek.

ÖDEMELER KASIM AYINDA

Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30 Kasım gün sonuna kadar ödenebilecek.

2021 YILI İKİNCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMEYECEK

Söz konusu yerlerde bulunan mükelleflerce, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı ikinci geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

FAİZ ALINMADAN 24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16 Aralık gün sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.