Yangın bölgelerindeki mücadelenin 5 günlük bilançosunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınları sonrasında başlatılan 5 günlük çalışmalara yönelik verileri paylaştı.

Türkiye, yanan ormanlarını söndürmek için amansız bir mücadele veriyor.

1 hafta için meydana gelen yangınların büyük çoğunluğu kontrol altına alınırken, facianın bilançosu da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan ve saat 16.00 itibarıyla derlenen verilerin yer aldığı açıklamaya göre, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele devletin tüm imkanları seferber edilerek sürdürülüyor.

SON 5 GÜNDE 35 İLDE YANGIN ÇIKTI

Son 5 günde 35 ildeki 138 orman yangınından 129'u kontrol altına alındı.

Yangınlara müdahalede 16 uçak, 9 insansız hava aracı, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 13 tır, 129 itfaiye aracı, 11 ekskavatör, 57 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılırken 5 bin 200 personel ve 456 sağlık personeli görev yaptı.

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BARINMA İÇİN TAHSİS EDİLEN YERLER

Vatandaşların barınması ve beslenmesi için 3 KYK yurdu ve 19 MEB pansiyonu tahsis edildi.

YİYECEK YARDIMI

35 bin 298 kumanya ile 383 bin 620 içecek ve ikram dağıtımı yapılırken 20 bin 500 kişilik öğün yemek hizmeti sunuldu.

Ayrıca toplam kapasitesi 5 bin 64 kişi olan barınma alanları oluşturuldu ve bölgelere 42 milyon 120 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.