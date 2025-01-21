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Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangını yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Faciada 76 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına ilişkin otelin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

KKTC'DE ULUSAL YAS

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

KKTC Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.

Kararda, "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi" ifadeleri yer aldı.

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