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AA

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitirenlerden kimliği tespit edilenlerin cenaze törenleri düzenleniyor.

Dün kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 isimden birisi de maalesef 27 yaşındaki Eslem Uyanık oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi, Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Eslem, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

BABASINI İKİ YIL ÖNCE YİTİRMİŞTİ

Öte yandan Eslem'in babası Orhan Uyanık'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZESİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Cenaze namazına Uyanık'ın ailesinin yanı sıra, üniversiteden arkadaşları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da katıldı.