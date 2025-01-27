Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye büyük bir felaket yaşadı.

Tüm ülke, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında verdiği 78 kurbana ağlıyor.

Ülke yastayken vicdansızlar, ölenlerin aileleriyle dalga geçti.

Numaralara ulaşan birkaç insanlıktan nasibini almamış şahız ölenlerin yakınlarını arayarak onlarla dalga geçti.

AİLELERLE DALGA GEÇEN 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Olayın sosyal medyaya yansımasıyla harekete geçen ekipler, bu kendini bilmezleri enseledi.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, dün gözaltına alınan 3 kişiden sonra bugün de 18 yaşından küçük 3 kişinin emniyete getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Son Gelişme:



Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden,



yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ),



Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

Son gözaltılarla birlikte yakalananların sayısı 6'ya yükseldi.

Yerlikaya, dün de düzenlenen operasyonla 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı.

Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."