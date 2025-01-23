Yangın felaketinde yakınlarını kaybedenlerden biri de Zuhal Topal oldu

Türkiye, Bolu'daki otel yangınında kaybettiklerine ağlıyor...

Ünlü oyuncu ve sunucusu Zuhal Topal, Bolu Kartalkaya'daki yangında kızının arkadaşının da hayatını kaybettiğini açıkladı.

"DÜNYA TATLISI ÇOCUĞUM..."

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından kızı ve arkadaşı Elif'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ah pırlanta kalpli Elifçiğim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle!. Hepimizin başı sağ olsun.."