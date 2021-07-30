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    Yangın nedeniyle Marmaris - Datça yolu ulaşıma kapandı

    Asparan mevkisindeki yangının şiddetlenmesi üzerine, Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldı. Zabıta ekipleri, seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyardı.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 16:56
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    Yangın nedeniyle Marmaris - Datça yolu ulaşıma kapandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Asparan mevkisindeki yangın, Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkisi duman altında kaldı.

    MARMARİS - DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

    Alevlerin Asparan mevkisindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine, dört helikopter ve bir uçak sürekli sorti yaptı.

    Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale, alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris, Asparan mevkisindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldı.

    Yangın nedeniyle Marmaris - Datça yolu ulaşıma kapandı #1

    VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

    Ayrıca bölgede bulunan zabıta ekipleri, seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak, bölgeyi terk etmelerini istedi.

    Yangın nedeniyle Marmaris - Datça yolu ulaşıma kapandı #2

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