Yangın nedeniyle Marmaris - Datça yolu ulaşıma kapandı

Asparan mevkisindeki yangının şiddetlenmesi üzerine, Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldı. Zabıta ekipleri, seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Asparan mevkisindeki yangın, Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkisi duman altında kaldı.

MARMARİS - DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Alevlerin Asparan mevkisindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine, dört helikopter ve bir uçak sürekli sorti yaptı.

Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale, alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris, Asparan mevkisindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Ayrıca bölgede bulunan zabıta ekipleri, seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak, bölgeyi terk etmelerini istedi.