Yangın söndürme helikopterleri: 6 bin 887 saat uçuş yaptı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024'ten bu yana çıkan yangınlarda hava araçlarının 6 bin 887 saat uçuş yaparak söndürme faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi

Türkiye, son zamanlarda yangınlarla mücadele ediyor.

Bu yangınlara hem havadan hem de karadan destek veriliyor.

Özellikle yangın söndürme uçakları, yeşil vatanı korumak için havdan müdahaleyle karadaki ekiplerin de işini kolaylaştırıyor.

İletişi Başkanlığı da son yaptığı açıklamada, hava araçlarının 1 Ocak 2024'ten bu yana verdiği desteğin altını çizdi.

5 BİN 314 YANGIN ÇIKTI

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Türkiye'de, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 2 bin 424'ü orman olmak üzere, kırsal alan ve orman yangını olarak toplam 5 bin 314 yangın çıktığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

6 BİN 887 SAATLİK UÇUŞ

Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplam 24 bin 335 sorti yaptı. Bu sortilerde 88 bin 345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldı. Ormanın kahramanları, Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor.

HAVA ARAÇLARININ ÇALIŞMALARINA YER VERİLDİ

Paylaşımda, hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.