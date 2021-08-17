Yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalesini gösteren harita

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede gerçekleştirilen hava operasyonlarını paylaştı.

Geride bıraktığımız haftalarda ülkemizin güney kesimlerinde yer alan ormanlık alanlarda başlayan yangın, günler süren çabanın ardından söndürüldü.

Alevlere karadan itfaiye ekipleri ve gönüllüler müdahale ederken, uçak ve helikopterler de su atarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

YANGINLARA MÜDAHALE HARİTADA

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangın söndürme helikopterlerinin bir gününün nasıl geçtiği gösterildi.

Haritalı paylaşımda, yangın çıkan noktalara yönelik gerçekleştirilen çok sayıda hava operasyonu görülüyor.

Yangın söndürme helikopterlerinin bir günü ViDEO

65 BİN 970 TON SU ATILDI

OGM'nin açıklamasında, "29 Temmuz 11 Ağustos arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına çelik kanatlarımızla 65 bin 970 ton su attık. Kara ekiplerimiz de alevleri dize getirmek için tam 250 bin ton su kullandı." denildi.