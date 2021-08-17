Euro
9.8872
-0.82%
Dolar
8.398
-0.66%
Altın
484.95
-0.19%
Borsa
1.453
-0.14%
Bitcoin
394.629
-1.43%
EXEN Coin
27.40
-1.61%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalesini gösteren harita

    Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede gerçekleştirilen hava operasyonlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalesini gösteren harita

    Geride bıraktığımız haftalarda ülkemizin güney kesimlerinde yer alan ormanlık alanlarda başlayan yangın, günler süren çabanın ardından söndürüldü.

    Alevlere karadan itfaiye ekipleri ve gönüllüler müdahale ederken, uçak ve helikopterler de su atarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

    YANGINLARA MÜDAHALE HARİTADA

    Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangın söndürme helikopterlerinin bir gününün nasıl geçtiği gösterildi.

    Haritalı paylaşımda, yangın çıkan noktalara yönelik gerçekleştirilen çok sayıda hava operasyonu görülüyor.

    Yangın söndürme helikopterlerinin bir günü ViDEO

    65 BİN 970 TON SU ATILDI

    OGM'nin açıklamasında, "29 Temmuz 11 Ağustos arasında sadece Muğla'da orman yangınlarına çelik kanatlarımızla 65 bin 970 ton su attık. Kara ekiplerimiz de alevleri dize getirmek için tam 250 bin ton su kullandı." denildi.

    Yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalesini gösteren harita #1

    Yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalesini gösteren harita #2

    Yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalesini gösteren harita #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir