- Haberler
- Gündem Haberleri
- Yangın söndürme uçaklarına jet ski engeli
Yangın söndürme uçaklarına jet ski engeli
Bodrum'da yangın söndürme uçakları su takviyesi yapmak için denize iniş yapmak isteyince önüne Jet Ski engeli takıldı. Yangın söndürme uçağı Jet Ski yüzünden 15 dakika beklemek zorunda kaldı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 06:52
- Güncelleme : 05.08.2021 - 07:11
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Ekipler gecesini gündüzüne katarak tüm çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Bodrum'daki Jet Skiler yangın söndürme uçaklarının işini engelliyor.
Yangın söndürme uçaklarına jet ski engeli VİDEO
ZAMAN KAYBETTİRDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan koydaki otelin müşterilerinin Jet Ski keyfi bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan su uçaklarına zaman kaybettirdi.
15 DAKİKA BEKLEDİ
Su takviyesi yapmak için denize inen uçak önüne çıkan Jet Ski yüzünden durmak zorunda kaldı.
Yaklaşık bir 15 dakika bekleyen uçak bir kazaya meydan vermemek için güçlükle görevini yapabildi.