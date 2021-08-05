Muğla’da 8 gün önce Marmaris’te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce başlayan ve ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikmer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlar geride kalan 8 güne rağmen halen devam ediyor.

YEMYEŞİL ORMANLAR SİMSİYAH OLDU

Binlerce dönüm alanın küle döndüğü orman yangınında seyrine doyum olmayan yemyeşil ormanlar simsiyah oldu.

Havadan çekilen görüntülerde objektiflere yansıyan manzara yürekleri dağladı.

Yangın sonrası Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi VİDEO