Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, "Dün abim ekiplere yardım ederken, alevlerin arasında kalmış. Allah mekanını cennet etsin ve bu ormanları yakanın Allah cezasını versin" dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme ekiplerine yardım eden 25 yaşındaki Şahin Akdemir, hayatını kaybetti.

Akdemir’in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kardeşi Baykal Akdemir, Şahin'in cenazesini almak üzere adli tıp kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

"ALEVLERİN ARASINDA KALDI.."

Cenazeyi almak için adli tıp önünde bekleyen Şahin Akdemir’in kardeşi Baykal Akdemir, çok üzüntülü olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Muğla Köyceğiz’de oturuyoruz. İkimiz Marmaris’te çalışıyorduk. Dün abim ekiplere yardım ederken, alevlerin arasında kalmış. Sağ olsunlar eşlerimiz dostlarımız aradı, sordu. Şimdi cenazesini almak için bekliyoruz. Allah mekanını cennet etsin ve bu ormanları yakanın Allah cezasını versin.

Yangında hayatını kaybeden Şahin'in kardeşi: Allah kimseye böyle acı göstermesin VİDEO





"ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI VERMESİN"

Ben köydeydim, izinliydim. Dün akşamüzeri abimin vefat haberini aldım. Akşam geç saatlerde hastaneye vardık. Hastanedeki işlerimizi halledip, Köyceğiz’e döndük. Annemle babam evde, ben buradayım. Adli tıpta abimin cenazesini bekliyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin."