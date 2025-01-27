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Haber Merkezi

Türkiye, geçtiğimiz hafta Bolu'da çıkan otel yangınında giden 78 cana ağlıyor...

Olayın ardından ise yeni bir skandal patlak verdi.

Bir grup kişi, çıkan yangın sonrası vefat edenlerin yakınlarını arayarak küfürler edip dalga geçti.

Olay sonrası hareket geçen Adalet ve Emniyet güçleri, kısa süre içinde şüphelilerin kimliğini tespit edip gözaltı kararı verdi.

En büyük merak konusu ise yangın faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin telefon numaralarına nasıl ulaşıldığı...

VERİ HIRSIZLIĞI PANELİ

Bu olay, kamuoyunun gündemine sıklıkla gelen internet ortamındaki veri hırsızlığını yeniden akıllara getirdi.

Kişisel veriler panel olarak adlandırılan sistemler üzerinden paylaşılıyor ve yapay zekanın da yardımıyla tüm kişilerin genel bilgilerine ulaşılabiliniyor.

Peki bunu nasıl yapıyorlar?

YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

İlk olarak isimler yapay zekaya veriliyor. Daha sonra yapay zeka ilgili tüm isimleri öne çıkarıyor. Tekrar yapay zeka devreye sokularak çıkan isimlerin telefon bilgilerinden ev adresine saniyeler içerisinde ulaşılıyor.

BİLGİLER DARK WEB'DE

Bu bilgilere, internette kullanıcıların kimliklerini ve konumlarını başkalarından ve kolluk kuvvetlerinden gizlemesine olanak tanıyan yer olarak bilinen Dark Web'den ulaşmak mümkün.