Yangından etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti

Yangından etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti

Alanya'daki yangından etkilenen ve nefes alma zorluğu çeken Bircan ile Ceylan isimli keçiler, Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Alanya'nın Güzelbağ köyünde yaşayan Ramazan Topal ile eşi Asiye Topal, iki gün önce çıkan yangında dumandan olumsuz etkilenen keçileri için köyde bulunan Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Bu talep üzerine UMKE ekipleri isimleri Bircan ve Ceylan olan keçilere ilk müdahalede bulundu.

Yapılan kontrollerde keçilerin beslenme zorluğu, öksürük, ses kısıklığı ve nefes almakta zorlandığını belirledi.

UMKE, TOPAL ÇİFTİNİN İMDADINA YETİŞTİ

İlk müdahalesini UMKE ekibinde görev yapan ve aynı zamanda Veteriner sağlık teknikeri olan Alparslan Ercan ile Turan Sevim gerçekleştirdi.

Keçilere oksijen tedavisi ve aoresel puf uygulanarak solunum sıkıntısı giderildi. Tedavi sonrası huzursuzlukları sona eren sevimli hayvanlar beslenmeye başladılar.

Yangından etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti VİDEO