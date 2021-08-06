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    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında bir yol kenarından durarak, konuşması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen kadın tutuklandı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 19:00
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    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı

    Antalya'da 3 Ağustos günü Gündoğmuş Manavgat yolu üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi’nde bir otelde çalışan Y.T., orman yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesine gitti.

    Buradan dönüş yapan kadın, Manavgat sınırları içerisine geldiği sırada araçtan inerek halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik ettiği belirlenen konuşmalar yaptı.

    O anlar ise bir sosyal medya fenomeni tarafından kaydedilerek, sayfasında paylaşıldı.

    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı VİDEO

    SAVCILIK, ALGI OPERASYONUNA GEÇİT VERMEDİ

    Paylaşımı gören Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Konuşmaları yapan kadın ve paylaşan genç, polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesine çıkarılan kadın Y.T. halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

    Sosyal medya fenomeni M.G.K, ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın

    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı #1

    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı #2

    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı #3

    Yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın tutuklandı #4

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