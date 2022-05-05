Petrol
111.89
1.59%
Euro
15.70
0.27%
Dolar
14.85
0.81%
Altın
910.32
2.22%
Borsa
2488
2.35%
Bitcoin
589.627
0.86%
BTXN Coin
16.99
7.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi

    Farklı yıllarda çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgeler, gerekli çalışmalar sonucu doğal güzelliğine geri kavuşuyor.
    • 05.05.2022 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi

    Geçtiğimiz yıllarda Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarının yaraları sarılıyor...

    Denizli, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Antalya'da zarar gören alanlar doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemiyle yeniden yeşillendirildi.

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise bu bölgelerin son halini paylaştı.

    AA'nın haberine göre paylaşımda yangından hemen sonra çekilen karelerle bugünkü kareler yer aldı.

    Denizli

    Denizli'nin Buldan ilçesinde 2000 yılı Temmuz ayında öğlen saatlerinde başlayan yangın 6 günde söndürüldü. Yangında zarar gören 1458,5 hektar alana 2 milyon 41 bin 200 kızılçam fidanı dikildi.

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #1

    (Denizli, Çamköy)

    Muğla

    20 Haziran 2000’de Bodrum'da ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde çıkan ve 5 gün süren orman yangınında 305 hektar alan zarar gördü. Yanan bölgeye 490 bin kızılçam fidanı dikildi. Bölge büyük oranda ormanlaştı.

    Mumcular'da 2006'da çıkan orman yangını aynı gün saatler içinde söndürüldü. Yangında 2 bin 601 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgeye 4 milyon kızılçam fidanı dikildi.

    Datça’nın Emecik Mahallesi’nde 1 Eylül 2006’da orman yangını çıktı ve 10 gün sonra tamamen söndürüldü. Zarar gören 50 hektar ormanlık alana 150 bin kızılçam fidanı dikilerek bölgenin büyük oranda kendini yenilemesi sağlandı.

    Marmaris’te 18 Ağustos 2001’de saat 15.40 civarında başlayan yangın da yaklaşık 4 gün sürdü. Yanan 157 hektar ormanlık alan doğal gençleştirme ve 210 bin kızılçam fidanının dikilmesiyle eski haline dönmeye başladı.

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #2

    (Muğla, Marmaris, İnbükü)

    Çanakkale

    İntepe’de 30 Temmuz 2008'de sabah saatlerinde başlayan orman yangını 12 gün sonra tamamen söndürüldü. Yangında 1464 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgeye 1 ton meşe tohumu ve 2 milyon 267 bin fidan dikildi. Yanan alanların büyük oranda kendini onardığı görüldü.

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #3

    (Çanakkale, İntepe)

    Balıkesir

    Ayvalık’ta 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve birkaç saat süren yangında 200 dönümlük ormanlık alan yandı. Bölgede 10 bin 250 fıstık çamı, 7 bin yalancı akasya, 6 bin 100 karaservi ve 10 bin kızılcam fidanı dikilmesiyle ormanlaşma süreci tekrar başladı.

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #4

    (Balıkesir, Ayvalık, Şeytan Sofrası)

    İzmir

    Foça’da da 17 Nisan 2017 öğle saatlerinde başlayan yangın 9 günde söndürüldü. Ekipler tarafından, yangında zarar gören 98,6 hektarlık ormanlık alana 109 bin kızılçam fidesi dikildi.

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #5

    (İzmir, Foça, KIZILDAĞ)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #6

    (Antalya, Olimpos)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #7

    (Antalya, Taşağıl)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #8

    (Balıkesir, Ayvalık)

     

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #9

    (İzmir, Seferhisar)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #10

    (Muğla, Bodrum, Mumcular)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #11

    (Muğla, Bodrum, Torba)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #12

    (Muğla, Datca, Emecik)

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi #13

    (Kütahya, Yenice)


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    CSO'da ritim sesleri yankılanacak
    Kültür Sanat

    CSO'da ritim sesleri yankılanacak

    Rusya: Ukrayna'ya silah taşıyan NATO araçları bizim için hedeftir
    Dünya

    Rusya: Ukrayna'ya silah taşıyan NATO araçları bizim için hedeftir

    Görüş Bildir