Yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişi güvenli yerlere sevk edildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, yurt genelindeki yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildirdi.

AA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Rüzgar, yüksek nem ve yeni yangınların çıkması da ekiplerin işini zorlaştırıyor.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

4 BİN 700 KİŞİ GÜVENLİ YERLERE SEVK EDİLDİ

AFAD Başkanı Memiş, yurt genelindeki yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildirdi.

"EKİPLERİMİZ GÖREVLERİNE DEVAM ETMEKTEDİR"

Okay Memiş, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

AFAD olarak biz afet öncesinde risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme süreçlerini ülke genelinde koordine etmekle görevli ve sorumlu bir kamu kuruluşuyuz. Bu kapsamda orman yangınları sürecinde yangından etkilenen illerde valilerimizin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7/24 esasına göre çalışmışlardır. Diğer tüm illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz yangın bölgelerine personel araç gereç desteği vermek üzere teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedirler. Bu yangınlarda toplam 5 bin 901 personel, 2 bin 533 araç, 450 arazöz, 613 su tankeri ve itfaiye aracı, 27 uçak, 72 helikopter olmak üzere 99 hava aracıyla müdahale yapılmıştır. Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız valilerimizin koordinasyonunda güvenli yerlere tahliye edilmiştir.

"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibarıyla devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir ilimizde konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibarıyla yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Türkiye genelinde yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle bu tür riskli zamanlarda daha hassaslı olması lazım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşla yoğun mesai harcadıklarını aktaran Memiş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

AFAD Başkanı Memiş, yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)