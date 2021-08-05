'Yanımdaki virüs taşıyor mu' endişesine son! Aşı zorunlu olmayacak ama...

'Yanımdaki virüs taşıyor mu' endişesine son! Aşı zorunlu olmayacak ama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını olup sosyal hayata devam etmek isteyenleri korumak amacıyla yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi.

1 Temmuz tarihinden itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yapan Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan yasak kararlarının hemen hemen hepsinin kaldırılmasının ardından günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesi, vatandaşlarda endişelere yol açtı.

Toplumsal bağışıklık için önem arz eden aşılama sürecinde yavaşlama olması nedeniyle vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi gelemeyecek mi?" sorusu, son günlerde gündemi meşgul eden konulardan biri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

ZORUNLU OLACAĞI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Hükümet olarak aşı zorunluluğundan yana olmadıklarını belirten Bakan Koca, ikna edilerek aşı tereddünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim." dedi.

AŞI OLMAYANA PCR

Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Toplumda kalabalık olabilecek yerlerde PCR testi istenebileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"SOSYALLEŞMEK İSTİYORUM DİYORSANIZ..."

"Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirler arası otobüse bineceğim diyorsanız..."