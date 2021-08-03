Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yanlış yere su döken helikoptere sitem eden vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1 haftadır yangınlarla canla başla mücadele eden Türkiye, bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Çalışmalar son sürat devam ederken, nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde bir vatandaşın yangın söndürme helikopteri ile imtihanı yer aldı.

PİLOTA SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

Yangını söndürmek için mücadele eden bir vatandaş, yaklaşan helikoptere önündeki alevleri söndürmesi için sesini duyurmaya çalıştı.

Bölgeye gelen helikopter ise haznesindeki suyu alevin üzerine değil yanındaki söndürülmüş alana boşalttı.

İSYAN ETTİ, KÜFRÜ BASTI

O anları saniye saniye kaydeden vatandaş ise helikopter pilotuna sitem ederek küfrü bastı.

Vatandaş, yangının daha da harlandığını görerek, “Benzin mi döktü ne yaptı. Yangın daha da harlandı” ifadelesini kullandı.

O anlar kameraya böyle yansıdı...

Yanlış yere su bırakan pilota sitem etti

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