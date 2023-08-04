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Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerliyor...
Yapılan çalışmalarla ortaya ilginç buluşlar çıkıyor.
Yapay zekanın gelişmesi ile tarihi fotoğraflar ve videolar, kusursuz bir şekilde renklendiriliyor.
Ata'nın sesinden en sevdiği şarkı
Zaman ilerledikçe yapay zeka insan hayatına daha çok girmeye başladı.
Son olarak teknoloji, Mustafa Kemal Atatürk için de kullanıldı. Yapay zeka teknolojisi ise Ulu Önder'e en sevdiği şarkı söyletildi.
Viral oldu
Sosyal medyada gündem olan video, görenleri duygulandırdı.
Söz konusu videoda ise 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısı yer aldı.