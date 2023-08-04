Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e 'Fikrimin İnce Gülü' türküsü söyletildi Son zamanlarda sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi ise ses kullanma tekniği bu kez Mustafa Kemal Atatürk’e uygulandı. Sosyal medyada viral olan video, görenleri duygulandırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerliyor... Yapılan çalışmalarla ortaya ilginç buluşlar çıkıyor. Yapay zekanın gelişmesi ile tarihi fotoğraflar ve videolar, kusursuz bir şekilde renklendiriliyor. Ata'nın sesinden en sevdiği şarkı Zaman ilerledikçe yapay zeka insan hayatına daha çok girmeye başladı. Son olarak teknoloji, Mustafa Kemal Atatürk için de kullanıldı. Yapay zeka teknolojisi ise Ulu Önder'e en sevdiği şarkı söyletildi. Viral oldu Sosyal medyada gündem olan video, görenleri duygulandırdı. Söz konusu videoda ise 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısı yer aldı.