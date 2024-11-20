Yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yılki denetimlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

BİN 196 FİRMAYA 14 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda bakanlık ekiplerince bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma bir yıl süreyle yeni iş almaktan menedildi, 1196 firmaya da toplam 14 milyon lira yaptırım uygulandı.