Yapılandırma teklifi kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği açıklandı.

AK Parti, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren 15 maddelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde sunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bazı düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor.

BELLİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE CEZADA İNDİRİME GİDİLECEK

Bu kapsamda, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenerek, vergi oranlarında belli şartlar yerine getirirse cezada indirime gidiliyor.

17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödeme imkanından yararlanamayan vatandaşlara borçlarını yeniden ödeyebilme imkanı veriliyor.