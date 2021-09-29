Yapılandırmada son gün yarın! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK, SGK, trafik cezası...

KYK, SGK, trafik cezası, vergi borcu gibi borçları olanları yakından ilgilendiren 2021 vergi borcu yapılandırma fırsatı için son güne gelindi. Peki Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur gibi borçların da yapılandırıldığı 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin vergi borcu yapılandırma başvurusu, 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani yarın sona eriyor.

4 milyon 336 bin mükellefin başvurduğu vergi borcu yapılandırma işleminde, vatandaşlar ilk taksitlerini peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 gününe kadar yapmaları gerekecek.

Yetkililerin, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını belirtmesi üzerine vergi borcu bulunan vatandaşlar, vergi borcu yapılandırma başvurusu yapmak için araştırmalarını hızlandırdı.

Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2021 GİB borç yapılandırma başvuru ekranı...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yapılandırma başvuruları işverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/ SGM'ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM'ye 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Peşin veya iki taksitte ödeme; prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 10'nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50'sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek. Taksitle ödemelerde: taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecek.





HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri

Motorlu taşıt vergileri

Trafik cezaları

Seçim, nüfus, askerlik para cezaları

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları

Gümrük Bakanlığı'nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları

İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları

Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları

Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona erecek.

İNTERNETTEN VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ''www.gib.gov.tr'' veya e-Devlet ''www.turkiye.gov.tr'' üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümünden 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya ''www.gib.gov.tr'' adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.