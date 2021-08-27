Yapılandırmada süre uzatıldı! e-Devlet vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma kanunu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yapılandırmada başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı. Peki vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi yapılandırma sürelerinde tarih güncellemesine gidildi. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'da yer alan başvuru ve borç ödeme süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, normal şartlarda 31 Ağustos 2021 itibarıyla son bulacak olan vergi borcu yapılandırmasında başvuru süresi ve ödeme tarihinde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda henüz başvuruda bulunmamış borçlular, ''Borç yapılandırma başvuruları ne zaman bitecek? e-Devlet borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki yapılandırma kapsamında hangi borçlar var? e-Devlet Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte borç yapılandırma kanunu başvuru ekranı ve tüm detaylar...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları devam ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos 2021 tarihine dek başvuruda bulunması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım 2021 tarihine dek yatırması gerekiyordu.

Alınan yeni kararın ardından bu süre 1 ay daha uzatıldı. Yapılandırma kapsamında vatandaşların borçlarından faizden taksite birçok avantajla kurtulmasına olanak sağlayan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı. Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesinde ait kesinleşmiş borçları içine alıyor.

Yapılandırmadan yararlananlara; borçlarını 2'er aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkânı veriliyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini seçebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih edenler, borcunu 36 ay içerisinde ödüyor.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.

Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.

Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.

VERGİ BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Vergi borcu yapılandırması, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ''ivd.gib.gov.tr'' adresi üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor.

Ekrana tıkladıktan sonra e-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvurunuzu gerçekleştirin. Vergi dairesine ''turkiye.gov.tr'' adresi üzerinden de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabiliyor. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.