Yapımcı Nurdan Tekeoğlu'nun yönettiği 'Paramparça' belgeseli Meksika'dan ödül aldı

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Meksika’da düzenlenen festivalde Türk yapımı bir esere de ödül gitti.

Orhan Tekeoğlu ile Nurdan Tekeoğlu’nun yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı ‘Paramparça’ adlı belgesel, ödüle layık görüldü.

Belgesel ödüllendirildi

Göç konusundaki çarpıcı içeriği ile ilgi çeken belgesel, Lozan Mübadelesi’nin 100. yıl dönümü anısına çekildi.

Belgesel, ‘Aktivist Mesaj Ödülü’nü alarak büyük bir başarı elde etti.

1924 mübadelesinde Bodrum’a göç eden bir ailenin yaşamını anlatan belgesel, 30 Ocak’ta gösterime girdi.

"Hayat güçlü insanları sever"

Nurdan Tekeoğlu, prestijli bir ödülün gururunu yaşayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tekeoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Meksika’dan Paramparça belgeseline göç alanında önemli bir ödül geldi. Çevre ve göç alanında yüzlerce belgeselin arasından bu ödüle layık görülmek bizi çok sevindirdi. Hayat güçlü insanları sever. Bu anlamda 3. Kuşak mübadil olarak bitmez tükenmez enerjisi ile hayata dört elle sarılan ve kültürünü yaşatmak için gece gündüz uğraşan Zehra Denizaslanı’na, müziğini titizlikle hazırlayan Evrim Ateşler’e, görüntü yönetmenimiz Serdar Güven ve kameraman Soner Günaydın’a, kurguda çalışan Lukas Agelastos ve Sercan Güdücü’ye, bize enfes Furtuna şarkısını seslendiren ve ortak yapımcım Spiridoula Gouskou’ya, sette birlikte çalıştığımız eşim Orhan Tekeoğlu’na ve belgesele emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Meksika’ya çok gitmek isterdim. İnşallah bir dahaki sefere.