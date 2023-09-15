Yaptırımların ardından ABD'li sözcüye Türkiye ve İsveç sorusu Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edip etmeyeceği sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türk hükümetiyle yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için değerli bir müttefik" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz günlerce yaptığı açıklamayla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nce (OFAC) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütme kapasitesini zayıflatmak için Rus elitleri ile Rusya'nın endüstriyel tabanı, finans kurumları ve teknoloji tedarikçilerinin hedef alındığı duyurdu.

OFAC'ın 100'e yakın yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da ayrıca 70'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

ABD'li sözcüye soruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz" cevabını verdi.

"Türkiye bizim için değerli bir müttefik"

"Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik" açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.

Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.