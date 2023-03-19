Yaralar sarılıyor! Depremin vurduğu İslahiye'de afet konutlarının temeli atıldı Büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, daha önce zemin etüdü yapılıp hazır bekletilen rezerv alanında afet konutları inşa ediliyor. Projenin 7 ay içine bitmesi planlanıyor.

Türkiye, asrın felaketini aynı gün iki büyük depremle yaşadı...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 48 bini aşkın canın yitip gitmesine neden oldu.

11 ilde binlerce bina yerle bir oldu.

Afetin yaralarını sarmak için harekete geçen devlet, öncelikle maddi yardımlarına başladı.

'Hane Başına Destek Ödemesi' kapsamında depremzedelerin hesaplarında 10 bin lira yatırılırken, yıkılan evler için de en az 1 yıl süre istendi.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı konutlar için süreç başlatıldı.

Bu kapsamda depremden etkilenen illerde ilk kazmalar vurulmaya başlandı.

İlk temeller atılıyor

Ekiplerin hızlıca harekete geçti bölgelerde afet konutları için ilk temeller de atıldı. Bunlardan biri de Gaziantep'in büyük yıkıma uğrayan ilçesi İslahiye oldu.

Kırıkçalı Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce çalışmaların başladığı 17 blok ve 399 daireden oluşan projede, hafriyat çalışmalarının ardından temellere ilk harçlar döküldü.

"Binaların esas amacı içerisindeki insanları korumak"

Proje koordinatörü Murat Ulusoy, projede bir haftayı geride bıraktıklarını ve ikinci haftada ilk temeli attıklarını söyledi.

İnşaat yapılacak arazinin daha önce zemin etüdü yapılıp hazır bekletilen rezerv alanı olmasının kendilerine 1 aylık bir zaman kazandırdığını vurgulayan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

Binaları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapacağız. Binaların esas amacı içerisindeki insanları korumak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptırdığı tüm binalar, hem içerisindeki insanları korudu hem de kendini korudu. Depremde iyi sınav verdik.

Ulusoy, binaları 7 ayda tamamlamayı planladıklarını kaydetti.