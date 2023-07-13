Yaralar sarılıyor! Kahramanmaraş'ın 3 köyünde yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor 5 ayın geride kaldığı deprem felaketinde, afetin merkezi Kahramanmaraş'ın ilçelerine bağlı köy evleri hızla yükseliyor. 3 köyde toplam 92 konutta sona gelindi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Afetin yaralarını sarmak için harekete geçen devlet, öncelikle maddi yardımlarına başladı.

Ardından vatandaşlar için güvenli konutlar için projeler hazırlandı.

Böylelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı konutlar için süreç başlatıldı.

Ardından 11 ilde eş zamanlı olarak afet konutlarıyla birlikte köy evlerinin de ilk temelleri atıldı.

Bakan Mehmet Özhaseki de afet bölgesinde inşa edilen konutları yakından takip ediyor.

Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildi.

Türkoğlu'nda konutlarda sona doğru

Öyle ki depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bölgenin her ilçesi adeta yeniden inşa ediliyor. Bir çalışma da köy evleri için yapılıyor.

Depremden en fazla hasar alan ilçelerden biri de Türkoğlu. Burada 3 köyde yöresel mimariye uygun konutlarda sona gelindi.

"3 köyümüzde 92 ev inşa ediyoruz"

Çalışmalara ilişkin paylaşım Bakanlık'tan geldi.

Yapılan videolu paylaşımda ise şöyle denildi:

Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz.



Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz.

"Çalışmalar sonlanmak üzere"

Proje Müdürü Mehmet Suat Şahin, çalışmaları şöyle anlattı:

“Şu anda bulunduğumuz yer Özbek Mahallesi. Bu mahallede toplam 41 konutumuz var. Kadıoğlu Çiftliği Mahallemiz 44 konut, Kelibişler Mahallemizde 7 konutta çalışmalar sonlanmak üzere."