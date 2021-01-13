Yarasa gübresi nedir, ne işe yarar? Yarasa gübresi nerelerde kullanılır? Yarasa gübresi faydaları ve fiyatı..

Yarasa gübresi nedir, ne işe yarar? Yarasa gübresi nerelerde kullanılır? Yarasa gübresi faydaları ve fiyatı..

Takoran vadisi, son zamanlarda bazı vatandaşlar tarafından obruk ve mağaralarda keşfedilen yarasa gübresi çıkartarak geçimlerini sağlamaya başladı. Peki yarasa gübresi nedir, nasıl kullanılır?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 40 yıl önce keşfedilen 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi, vatandaşların geçim kaynağı haline geldi.

Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden gübre toplayıcısı Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz" dedi.

Vatandaşlar bu haberin ardından yarasa gübresi nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi soruları araştırmaya başladı. Koronavirüsün de kaynağı olduğuna inanılan yarasaların gübresi aslında birçok alanda fayda sağlıyor.

Peki yarasa gübresi nedir? Yarasa gübresi ne işe yarar?İşye yarasa gübresi fiyatı ve faydaları..

YARASA GÜBRESİ NEDİR?

Gözleri görmeyen milyonlarca yarasanın mucizevi bir şekilde gece karanlığında böcekleri avlayarak 5 de 1 ini kendi bünyesi için kullanıp kalanını fermente için en uygun ortam olan yuvalandıkları mağaralarda biriktirmesi sonucu oluşur.

Yarasa gübresi, içerisinde bütün elementleri ve izelementlerin tamamını beher miktarda barındıran,organik madde ve humik fulvik asit oranı yüksek, doğal fosforun hammaddesi olarak kabul gören, doğal kalsiyum ve protein kaynağıdır.

Toprak için faydalı bakteriler ve mantarlar içeren, verim ve lezzet arttırıcı aktivatör işlevi gören böcek özütü olduğu için hiçbir laboratuvarın yapamayacağı organik bitki besini ve toprak düzenleyicisidir.

YARASA GÜBRESİ NE İŞE YARAR?

Organik tarımda kullanılabilecek en ideal organik gübre yarasa gübresidir.

Tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi vs organik olarak kabul edilmez. Çünkü tavuk çiftliklerinde yetiştirilen kümes hayvanları organik beslenmezler.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de durum böyledir. Bu gübrelerin organik kabul edilmesi için üretimin organik yapılması gerekir, oysa yarasalar doğal yollardan besinlerini kendileri bulurlar.

Diğer hayvansal gübrelerle kıyaslanamayacak özelliklere sahiptir.

Zengin mineral yapısı, yarasanın beslenme ve sindirim şeklinden kaynaklanır. Toprakta organik karbonun depolanması toprağın verimliliğini olumlu yönde etkileyerek sürdürülebilir üretim için bir anahtar görevi görür.

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