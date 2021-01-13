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- Yarasa gübresi nedir, ne işe yarar? Yarasa gübresi nerelerde kullanılır? Yarasa gübresi faydaları ve fiyatı..
Yarasa gübresi nedir, ne işe yarar? Yarasa gübresi nerelerde kullanılır? Yarasa gübresi faydaları ve fiyatı..
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 13:59
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 40 yıl önce keşfedilen 300 metre derinlikteki mağaradan yarasa gübresi, vatandaşların geçim kaynağı haline geldi.
Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden gübre toplayıcısı Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz" dedi.
Vatandaşlar bu haberin ardından yarasa gübresi nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi soruları araştırmaya başladı. Koronavirüsün de kaynağı olduğuna inanılan yarasaların gübresi aslında birçok alanda fayda sağlıyor.
Peki yarasa gübresi nedir? Yarasa gübresi ne işe yarar?İşye yarasa gübresi fiyatı ve faydaları..
YARASA GÜBRESİ NEDİR?
Gözleri görmeyen milyonlarca yarasanın mucizevi bir şekilde gece karanlığında böcekleri avlayarak 5 de 1 ini kendi bünyesi için kullanıp kalanını fermente için en uygun ortam olan yuvalandıkları mağaralarda biriktirmesi sonucu oluşur.
Yarasa gübresi, içerisinde bütün elementleri ve izelementlerin tamamını beher miktarda barındıran,organik madde ve humik fulvik asit oranı yüksek, doğal fosforun hammaddesi olarak kabul gören, doğal kalsiyum ve protein kaynağıdır.
Toprak için faydalı bakteriler ve mantarlar içeren, verim ve lezzet arttırıcı aktivatör işlevi gören böcek özütü olduğu için hiçbir laboratuvarın yapamayacağı organik bitki besini ve toprak düzenleyicisidir.
YARASA GÜBRESİ NE İŞE YARAR?
Organik tarımda kullanılabilecek en ideal organik gübre yarasa gübresidir.
Tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi vs organik olarak kabul edilmez. Çünkü tavuk çiftliklerinde yetiştirilen kümes hayvanları organik beslenmezler.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de durum böyledir. Bu gübrelerin organik kabul edilmesi için üretimin organik yapılması gerekir, oysa yarasalar doğal yollardan besinlerini kendileri bulurlar.
Diğer hayvansal gübrelerle kıyaslanamayacak özelliklere sahiptir.
Zengin mineral yapısı, yarasanın beslenme ve sindirim şeklinden kaynaklanır. Toprakta organik karbonun depolanması toprağın verimliliğini olumlu yönde etkileyerek sürdürülebilir üretim için bir anahtar görevi görür.
KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
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Toprağın hazırlık aşamasında,
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Kök gübresi olarak,
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Seralarda,
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Sebze ve meyve üretiminde,
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Bahçe ve tarlalarda,
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Bağlarda,
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Park Bahçe ve meydanlara dikilen bitkilerde,
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Çimlendirmede ve çevre düzenlemelerinde,
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Çay üretiminde,
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Kültür mantarı üretiminde,
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Fındık üretiminde,
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Süs bitkileri ve saksı çiçeklerinde
YARASA GÜBRESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Organik yarasa gübresi doğal ortamdan alınmış Yarasa dışkısının son derece teknolojik kontrollü işlenmesi ile elde edilir.
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Azot Fosfor ve Potasyum içerir organik fosforun hammaddesidir.
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Organik madde oranı yüksektir.
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Tuzluluğa neden olmaz.
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İçerdiği oranlarla ürünlerde sağlıklı, doğal ve hızlı bir büyüme sağlar, lezzet ve aroma verir.
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Kokusuzdur, çevreyi kirletmez.
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İçeriğinde bulunan doğal kalsiyum sayesinde ürünün raf ömrünü arttırır.
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Kullanımı kolaydır.
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Su ile karıştırılabilir ve toprağa nüfuzunu kolayca sağlanabilir.
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Toprağın su tutma kapasitesini yükseltir.
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Toprağı havalandırır.
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Uzun süre etkisini korur.
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Kuru şartlarda uzun süre depolanabilir.
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pH'ı düzenler. Bitkinin direncini arttırır hastalanmasını önler.
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Dünyada çok az bulunan organik gübrelerin başında gelir.
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Hazır besin olduğundan bitki tarafından hızla alınabilir.
YARASA GÜBRESİ FİYATI NE KADAR?
Toprağa ve üretime çok sayıda faydası bulunan yarasa gübresinin kilosu kalitesine göre 50-100 lira civarındadır.