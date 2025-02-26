Yargı Reformu Strateji Belgesi ile banka ve finans kuruluşlarına yeni düzenlemeler

Haber Merkezi

Türkiye’deki yargı sisteminin daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir olmasını hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Cezasızlık algısının kaldırılması ve adalet süreçlerine olan güvenin artırılması için birçok değişikliğin ve iyileştirmenin yapılmasına önayak olan bu belge, yargı bağımsızlığını güçlendirerek adaletin daha hızlı ve etkili bir şekilde tecelli etmesini sağlayacak bir dizi yenilikçi düzenleme getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi; 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor.

DAHA GÜVENİLİR VE ERİŞİLEBİLİR BİR ADALET SİSTEMİ

Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3'üncü amacı olan 'Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması' kapsamında banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

BELGE GÖNDERMEYEN BANKALARA İDARİ PARA CEZASI

Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak.

Adli süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde adli süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

SUÇA KONU MENFAATLERE EL KONULABİLECEK

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap, belirli bir süre askıya alınacak.

Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate, CMK'nın 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek.

El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

ATM KAMERASINDA TESPİT EDİLEMEYENLER İŞLEM YAPAMAYACAK

Ayrıca yapılacak düzenlemeler kapsamında banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak.

Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerasınca tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak.

Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları, en az 2 yıl süre ile saklanacak.

GÜNCELLENMEYEN HATLAR KAPATILACAK

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

EN FAZLA 3 HAT KULLANILABİLECEK

Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek.

Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.