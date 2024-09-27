Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Yargı Reformu Strateji Belgesi hayata geçiriliyor...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2028 yıllarını kapsayacak Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerilerinin alınacağını açıklamıştı..

45 BİN GÖRÜŞ İNCELENDİ

Bu kapsamda "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinden gelen 45 bin görüş tek tek incelendi.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik." bilgisini verdi.

"TOPLUMUMUZDA ADALET DUYGUSUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek Yargı Reformu Strateji Belgemizde, adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da artıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini sadeleştirecek somut adımları ortaya koyacağız.



Belgemizde yer alan hedef ve faaliyetleri birer birer hayata geçirmek için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışacağız.