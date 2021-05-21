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    Yargı reformunda dördüncü paket Meclis'e geliyor

    Yargı reformunda dördüncü paket Meclis'e geliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü paketin yakında Meclis'e sunulacağını söyledi.
    • AA
    • 21.05.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 12:28
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

     

    Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformu paketlerine lişkin açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, "Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yargı reformunda dördüncü paket Meclis'e geliyor VİDEO

    AYRINTILAR GELECEK...

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