Yargıda e-duruşma dönemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatların duruşmalara video konferansla katılabileceği e-duruşma sisteminin önemli bir devrim olacağını dile getirdi.

Duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak e-duruşma uygulamasının test programına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

Bakan Gül, “Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız. Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız. Avukatlar duruşmaya video konferansla katılacak." dedi.

CEZA DAVALARINDA DA YAYGINLAŞACAK

"Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak." diyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir startını vermiş oluyoruz. Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız. Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum. Celse programı ile de entegre edeceğiz."