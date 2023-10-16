Yargıda rüşvet iddiaları: Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı Para karşılığı yargı kurumlarında bazı müdahaleler ve tahliyelerin yapıldığı iddiası üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm boyutlarıyla iddiaların soruşturulmaya başlandığını ve somut deliller ışığında hiçbir eylemin cezasız kalmayacağını belirtti.

ensonhaber.com

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK’ye para karşılığı sulh ceza hâkimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği, usulsüz tahliyeler yapıldığı duyumları aldığına dair bir yazı yazmıştı.

T24'te konuya dair iddiaların yer aldığı bir haber yayınlanmış, söz konusu rüşvet tarifesi olduğu iddia edilen bir liste yayınlanmıştı.

İddialar üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi.

Bakan Tunç: "Soruşturma başlatıldı"

Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

"Delillerle suç teşkil eden hiçbir eylem cezasız kalmayacak"

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir.



Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"Yargıyı töhmet altında bırakanlara müsaade edilmeyecektir"