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- Yargıtay, 25 FETÖ'cünün ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı
Yargıtay, 25 FETÖ'cünün ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı.
- AA
- 04.03.2021 - 13:42
- Güncelleme : 04.03.2021 - 13:53
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (DKK) eylemlere ilişkin davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde DKK'daki eylemlere ilişkin davada istinaf mahkemesinin 13 sanık hakkında verdiği beraat kararını bozdu.
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