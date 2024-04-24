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Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilmedi: Seçimler devam edecek

Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilmedi: Seçimler devam edecek Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 21. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.